В иркутском Затоне планируют построить продуктовый рынок для автомобилистов

Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Альфа Транс» намерена построить в Иркутске продуктовый рынок «Затон», который позволит водителям автомобилей подъезжать за товаром прямо к прилавкам. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Рынок планируется разместить в развилке между улицей Николая Вилкова и Иркутной улицей – это прямой съезд с Глазковского моста в сторону Жилкино. В 400 метрах от места находится торговый центр строительных материалов «Леруа Мерлен», куда сейчас идет непрерывный поток автомобилей в сторону Иркутной улицы мимо проектируемого рынка.

На рынке запроектировано четыре ряда из 180 павильонов, 200 автомобильных парковок для стоянки, места для остановки рядом с павильонами, тротуары для пешеходов. Будет организовано непрерывное круговое движение.

– Цены на рынке будут самые низкие в городе за счет выгрузки продовольственных товаров прямо с вагонов и подвоза их к павильонам на автокарах.Планируется строительство хладокомбината на территории компании «Альфа Транс» с железнодорожным пандусом, из хладокомбината и будет налажено снабжение рынка, – говорится в сообщении компании.

Павильоны могут арендовать как торговые сети, так и индивидуальные предприниматели. Арендаторы сообща или по отдельности заказывают рефрижераторные или контейнерные поставки продовольственных товаров, выгружаем их на своем хладокомбинате – услуга будет входить в стоимость аренды павильона. Кто не будет пользоваться услугами снабжения, у тех арендная ставка будет меньше.

Строительство продуктового рынка, по планам, начнётся с весной 2020 года.