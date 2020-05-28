В Иркутской области безработных обучат бизнес-основам

Иркутская область, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области для безработных организуют обучение основам предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регправительства. После 1 марта 2020 года в службу занятости обратились 280 человек, вынужденно прекративших предпринимательскую деятельность. Анализ, проведённый Минтруда региона показал, что основными причинами закрытия бизнеса послужили недостаток навыков управления или предпринимательского опыта, отсутствие бизнес-плана, неверно сделанные расчёты, недостаточное финансирование на стартовом этапе, неизученные закономерности бизнеса при возникновении негативного сценария его развития. – Я знаю, что многие безработные хотели бы заняться предпринимательской деятельностью впервые, либо повторно вернуться в бизнес при определенной поддержке. Дал поручение министерству труда и занятости региона совместно с Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области собрать группы из числа безработных и желающих организовать собственное дело для обучения основам предпринимательства, рассмотреть возможность их стажировок и финансовой поддержки, – отметил врио губернатора Игорь Кобзев. Он сообщил, что поступления в бюджет Иркутской области от предприятий малого бизнеса составляют 13 миллиардов рублей в год. Со стороны органов власти для поддержки предпринимателей приняты меры по сохранению пониженной ставки – 0,5% – по налогу на имущество, предоставлению отсрочки платежей по кредитам и отмены неустойки за невыполнение обязательств по ним. Предусмотрена реструктуризация займов, выданных региональным Фондом микрокредитования. – Малый бизнес – одна из главных составляющих устойчивой экономики. После снятия всех ограничений по коронавирусу областным правительством будет рассмотрен вопрос о сохранении и расширении мер поддержки малого бизнеса. Мы обязаны помочь предпринимателям выйти из кризиса и вернуться к развитию, – заявил Игорь Кобзев. В Иркутской области есть разные формы поддержки тех, кто желает открыть собственное дело. Программу по содействию самозанятости реализует Минтруда региона. За 11 лет с её помощью более 7,7 тысяч человек сменили статус безработного на статус предпринимателя с получением финансовой помощи. Средства в размере 96 тысяч рублей выделяются участникам программы после защиты бизнес-планов. Деньги можно направить на ремонт или аренду помещения, приобретение основных средств и расходных материалов, программного обеспечения, изготовление и размещение рекламных материалов. Также возмещаются расходы на подготовку документов для государственной регистрации в качестве предпринимателя, отмечают в правительстве Иркутской области. Мероприятия, направленные на вовлечение граждан, в том числе безработных в малый бизнес, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализует Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области. Разработан тест на определение предпринимательской компетенции. Пройти тестирование можно на сайте фонда . Кроме того, у организации имеется большой пул образовательных и профориентационных мероприятий, проводятся тренинги, оказывающие помощь в составлении бизнес-планов. КООРДИНАТЫ: Ознакомиться с формами поддержки со стороны государства начинающих предпринимателей можно на портале правительства Иркутской области , нажав вкладку «Антикризисные меры поддержки бизнеса». Также любые вопросы можно задать в круглосуточном режиме по телефону горячей линии для предпринимателей: 8(3952)202-102. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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