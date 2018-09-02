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03.09.2018

В Иркутской области для маркировки древесины начали использовать карты нового образца

Иркутская область, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Идентификационные карты нового образца начали применять при реализации пилотного проекта по маркировке всей заготавливаемой древесины в Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба министерства лесного комплекса Приангарья, технические особенностями работы с такими картами губернатору Сергею Левченко продемонстрировал глава ведомства Сергей Шеверда.

Обновленные карты имеют больший функционал и предоставляют возможность записи на них предусмотренного лесным законодательством сопроводительного документа в полном объеме. Считывать эту информацию можно устройствами с технологией беспроводной передачи данных малого радиуса действия (NFC), которой оснащена большая часть мобильных устройств. Это позволит лесным инспекторам, сотрудникам полиции, таможни и других причастных ведомств осуществлять моментальную проверку легальности перевозимой древесины.

– Специально для реализации проекта нами была разработана программа Лесрегистр и ее мобильная версия. Включив приложение и понеся карту к мобильному устройству или планшету, можно получить всю информацию, которая содержится в традиционных сопроводительных документах, предусмотренных лесным законодательством. К тому же Лесрегистр автоматически сравнивает данные с тем, что лесопользователи вносят в федеральную систему «ЕГАИС Лес» и выдает несоответствия, на основании которых мы проводим проверки, – рассказал Сергей Шеверда.

За неправильно оформленные сделки лесопользователи рискуют получить штраф до 400 тысяч рублей. За время действия пилотного проекта наложено штрафов более чем на 20 миллионов рублей. Пока карты с расширенным функционалом используют несколько лесозаготовителей и филиалы лесхоза Иркутской области. По результатам пилотного проекта в Иркутской области отработана возможность использования сопроводительного документа в электронной форме. Сергей Левченко положительно отозвался о реализации пилотного проекта, отметив необходимость внесения изменений в лесное законодательство.

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