В Иркутской области на поддержку малого и среднего бизнеса обещают направить больше 3 миллиардов рублей

Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На поддержку малого и среднего бизнеса в Иркутской области выделено 3,1 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Как сообщил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев, по данным на 21 апреля, в Приангарье в условиях ограничений из-за распространения коронавируса, работают 79% крупных и средних предприятий, 46% – малых и 37% индивидуальных предпринимателей.

В Иркутской области по поручению главы региона Игоря Кобзева продолжается разработка мер по оказанию помощи субъектам малого и среднего предпринимательства. Расширен перечень видов деятельности, по которым организации региона могут работать в условиях повышенной готовности. Это АПК, строительство, лесозаготовка и лесопереработка, дорожное хозяйство, добыча полезных ископаемых, металлургия, топливно-энергетический, машиностроительный комплексы и ряд других отраслей. Перечень планируется дополнить.

Приняты изменения в закон о налоге на имущество организаций. До конца 2020 года для владельцев торгово-офисной недвижимости в 1,5 раза (с 0,75% до 0,5%) снижена ставка по региональному налогу на имущество. Объем льгот в результате такого решения оценивается в 500 млн рублей. Снижение налоговой ставки должно привести к снижению арендной платы для арендаторов.

Кроме того, субъекты малого и среднего предпринимательства Иркутской области с 18 марта по 31 сентября 2020 года освобождены от арендных платежей за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в областной собственности, на общую сумму 70 млн рублей.

Утверждён перенос сроков уплаты ряда налогов в бюджет Иркутской области на сумму порядка 1,3 млрд рублей. Недополученные доходы бюджета от видов деятельности, которые Правительством РФ в ближайшее время планирует признать пострадавшими, оцениваются в 1,1 млрд рублей.

Также, по словам Константина Зайцева, разработаны меры по снижению напряженности на рынке труда. Так, с апреля 2020 года граждане, признанные временно безработными, будут получать пособие по безработице в размере МРОТ (12 130 рублей), а также дополнительно по три тысячи рублей ежемесячно на каждого ребенка младше 18 лет.

Предоставляется господдержка на выплату зарплаты, уплату налогов и страховых взносов работодателям, которые создали временные рабочие места для своих работников, находящихся под риском увольнения, и тем, кто перевел сотрудников в режим неполного рабочего времени или отправил их в отпуск без содержания. Примерная сумма компенсации может составить до 19 тыс. рублей в месяц на одного человека. Средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ и бюджета Иркутской области.

В региональном бюджете на 2020 год также предусмотрена поддержка предпринимателей на сумму 618 млн рублей.