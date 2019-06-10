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Экономика / Бизнес
11.06.2019

В Иркутской области на публичных слушаниях одобрили законопроект об исполнении бюджета 2018 года

Иркутская область, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект об исполнении областного бюджета 2018 года был представили 10 июня на публичных слушаниях. Министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова сообщила, что за отчётный период доходы составили 163,3 млрд рублей, это на 13,6 млрд рублей больше, чем планировалось после октябрьского уточнения. Расходы были зафиксированы в объёме 149, 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора.

По словам министра, показатели по достижению заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных «майскими» указами президента России в 2012 году, достигнуты по всем позициям.

В полном объёме обеспечено финансирование и социальных обязательств перед населением. На исполнение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и социальных выплат за счет средств федерального и областного бюджетов было направлено 18,2 млрд рублей. На территории Иркутской области предоставляется 116 мер социальной поддержки, в течение года средства были переданы более 612 тысяч граждан.

Общий объём инвестиционной составляющей в прошлом году сложился в сумме свыше 12 млрд рублей. В том числе, инвестиционные расходы, направленные в объекты муниципальной собственности, составили 7,3 млрд рублей. Основной объём средств пришёлся на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, на строительство и реконструкцию дорожной сети, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. В прошлом году введено 49 объектов государственной и муниципальной собственности.

– Также необходимо отметить, что в 2018 году мы нарастили и объемы, и количество муниципальных образований, которые принимали участие в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На эти цели было направлено более 834 млн рублей, которые были распределены между 40 муниципальными образованиями. Кроме этого, на благоустройство мест массового отдыха в городских парках 21,6 млн рублей были распределены между 10 муниципалитетами, – сообщила Наталия Бояринова.

В отчетном периоде в виде межбюджетных трансфертов из областного бюджета в муниципалитеты перечислено 57,7 млрд рублей, что на 12,5% больше, чем в 2017 году. В целях обеспечения органов местного самоуправления необходимыми финансовыми ресурсами для выполнения своих полномочий на 13% больше было выделено средств относительно позапрошлого года. За последние три года этот объем поддержки увеличился почти в два раза и составил в конце 2018 года 9,2 млрд рублей.

Для муниципалитетов с долговой нагрузкой в 2018 году была предусмотрена процедура реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных из областной казны. Этим правом воспользовались 40 территорий первого и второго уровня, реструктуризировав тем самым почти один миллиард рублей сроком на семь лет.

Была продолжена практика предоставления средств на софинансирование проекта «Народные инициативы». Объем субсидии на данные цели составил 639 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2019 года объем государственного долга снизился на 6,3 млрд рублей, до 12,3 млрд рублей. Регион и дальше продолжает оставаться в группе наиболее благополучных субъектов РФ относительно долговой устойчивости.

– Динамика и структура областного бюджета 2018 года по сравнению с 2017 годом свидетельствует о развитии положительных тенденций: росте налоговых доходов, а также поддержании расходов и уровня государственного долга на экономически безопасном для нашего региона уровне, – завершила Наталия Бояринова.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания, законопроект был одобрен. Подводя итоги слушаний, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова подчеркнула, что в 2019 году перед депутатским корпусом стоит задача планировать доходные источники так, чтобы денежные средства можно было своевременно использовать для достижения поставленных целей. Итоговый протокол публичных слушаний будет размещен на официальном сайте Законодательного собрания Иркутской области в разделе «Электронный парламент».

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