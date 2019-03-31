В Иркутской области налогов собрали на 10% больше, чем за начало 2018 года

Иркутская область, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В консолидированный бюджет Российской Федерации налогоплательщики, территориально расположенные в Иркутской области, за январь-февраль 2019 года уплатили почти 60 млрд рублей налогов и сборов, что более чем на 5 млрд рублей или на 10% выше уровня поступлений аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области. Из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлен 41 млрд рублей или 69%, в консолидированный бюджет Иркутской области – почти 15 млрд рублей или 26%, в том числе в доходы местных бюджетов – около 4 млрд рублей. В Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства поступило около 3 млрд рублей акцизов на нефтепродукты или 4%. – Обеспечены положительные темпы поступлений в бюджеты всех уровней. Кроме того, в социальные внебюджетные фонды направлено около 15 млрд рублей страховых взносов, что на 17% выше уровня аналогичного периода 2018 года: в том числе в Пенсионный фонд Российской Федерации – свыше 11 млрд рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования – около 3 млрд рублей, в Фонд социального страхования – 333 млн рублей, – рассказали в налоговой службе. Объём мобилизации платежей в федеральный бюджет на 2 млрд рублей или на 5% превысил уровень аналогичного периода 2018 года, при этом 66% в структуре доходов приходится на налог на добычу полезных ископаемых – 27 млрд рублей, что более чем на 1 млрд рублей или на 5% выше уровня января-февраля 2018 года. В УФНС отмечают, что рост обусловлен, главным образом, увеличением объемов добываемой нефти. Налогом на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, обеспечено 29% доходов федерального бюджета или 12 млрд рублей. При этом сальдированные поступления НДС увеличились на 534 млн рублей или на 5%, что обусловлено ростом мобилизации платежей более чем на 3 млрд рублей. Объемы возмещения налога на расчетные счета налогоплательщиков выросли почти на 3 млрд рублей. В региональном бюджете платежи налога на прибыль организаций составили 5 млрд рублей, что более чем на 1 млрд рублей или на 38% выше уровня аналогичного периода 2018 года. При этом крупнейшим предприятием региона перечислен налог и пени в сумме более 1 млрд рублей по уточненным декларациям за 2015-2016 годы. За январь-февраль 2019 года в консолидированный бюджет Иркутской области поступило 8 млрд рублей налога на доходы физических лиц. Темп роста налога составил 14% (или на 1 млрд рублей) и обусловлен повышением заработной платы работникам бюджетной сферы, а также увеличением выплат и иных вознаграждений крупнейшими предприятиями региона. Также увеличение платежей наблюдается по акцизам – на 15 млн рублей или 5%, имущественным налогам – на 55 млн рублей или 6%, налогу на добычу полезных ископаемых – на 14 млн рублей или 5%, налогам, исчисляемым по специальным налоговым режимам – на 32 млн рублей или 4%. Объём мобилизации платежей в бюджеты муниципальных образований в январе-феврале 2019 года составил около 4 млрд. рублей, что на 325 млн рублей или 10% выше уровня аналогичного периода 2018 года. Увеличение поступлений наблюдается по налогу на доходы физических лиц – на 341 млн рублей или 15%, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – на 21 млн рублей или 17% и налогу на имущество физических лиц – на 15 млн рублей или 24 процента. Вместе с тем, снизились поступления по земельному налогу на 19 млн рублей или на 4%, что связано с ростом возвратов переплаты на расчетные счета предприятий на 24 млн рублей (крупнейшими плательщиками региона представлены уточненные налоговые декларации за 2015 год в связи с переоценкой кадастровой стоимости). ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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