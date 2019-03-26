В Иркутской области обнаружено семь незаконных рубок

Иркутская область, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в ходе операции «Колея» обнаружено семь незаконных рубок. Операцию провели министерство лесного комплекса Иркутской области совместно с Гостехнадзором с 18 по 22 марта.

В четырех лесничествах – Чунском, Куйтунском, Заларинском и Киренском – выявлялись незаконные рубки и другие лесонарушения, сообщает пресс-служба губернатора.

Всего в рамках операции проведено 30 выездов с участием 44 государственных инспекторов. Выявлено семь фактов незаконных рубок, общий объем которых составил 1088 кубометров. Площадь рубок – 14,33 гектара.

По всем выявленным фактам материалы направлены в правоохранительные органы для принятия правового решения. Кроме того, специалисты лесничеств составили восемь протоколов об административных правонарушениях по статьям «Нарушения правил санитарной безопасности в лесах», «Нарушение правил заготовки древесины», «Использование лесов с нарушением условий договоров».

Инспекторы Гостехнадзора обнаружили четыре транспортных средства, не состоявших на учете ведомства. Два лесовоза с древесиной переданы на штрафплощадку.