В Иркутской области онлайн-кассы должны приобрести 7 тысяч представителей бизнеса

Иркутская область, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области у семи тысяч представителей бизнеса в сфере торговли и общепита, имеющих наёмных работников, остался один месяц для приобретения онлайн-касс. На новый порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ) организации и индивидуальные предприниматели перейдут с 1 июля 2018 года, сообщает пресс-служба региональной УФНС.

В ведомстве поясняют, что в сфере общественного питания на онлайн-кассы должны перейти все субъекты бизнеса, имеющие наемных работников, в торговле – те, кто применяет ЕНВД и уплачивает патент.

К ним присоединяются организации и предприниматели, имеющие наемных работников и занимающиеся вендингом, то есть торговлей с применением торговых автоматов. При этом индивидуальные предприниматели, плательщики ЕНВД и предприниматели, уплачивающие патент, могут получить налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей за каждую единицу техники (но не более суммы уплачиваемого налога) в случае регистрации ККТ в установленный срок, говорят в УФНС по Иркутской области.

Также правительство Иркутской области утвердило перечень местностей, отдалённых от сетей связи, где кассовый аппарат можно использовать без онлайн-выгрузки данных. Однако касса должна быть оснащена фискальным накопителем, то есть быть нового образца: запоминающее устройство аккумулирует информацию о покупках, которая будет передаваться в налоговую службу при замене фискального накопителя, то есть через 12-36 месяцев (по окончанию срока их службы).

Представители бизнеса теперь самостоятельно могут осуществить замену фискальных накопителей при истечении установленного срока использования и их регистрацию через «Личные кабинеты налогоплательщика» индивидуального предпринимателя или юридического лица на сайте ФНС России .

В силу специфики деятельности налогоплательщики в отдельных случаях могут не применять кассовые аппараты: например, при продаже ценных бумаг, торговле мороженым в киосках и безалкогольными напитками в розлив, при ремонте обуви, изготовлении и ремонте металлической галантереи и ключей, при продаже билетов для проезда в общественном транспорте.