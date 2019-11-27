В Иркутской области планируют принять программу по росту реальных располагаемых доходов населения

Иркутская область, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области разработали проект региональной госпрограммы «Рост реальных располагаемых доходов и снижение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова рассказала, что проект подготовлен во исполнении указа президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части обеспечения устойчивого роста реальных доходов и снижения в два раза уровня бедности населения.

В ходе работы над программой в регионе комплексно проанализировали источники доходов и структуры населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума.

В рамках программы планируется реализовать мероприятия по направлениям: повышение доходов населения за счет роста оплаты труда работников Иркутской области, содействие занятости, как один из механизмов получения постоянного дохода, а также обеспечение адресной социальной помощи для граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума, сообщают в правительстве Иркутской области.

Кроме того, Минтруд региона предлагает включить в механизм обеспечение жителей необходимыми уровнями профессионального образования для получения дохода за счёт трудовой и предпринимательской деятельности и услуг здравоохранения профилактического направления, поддержки малого и среднего предпринимательства, индивидуальной предпринимательской инициативы.

Министр подчеркнула, что реализация программы создаст экономические и социальные условия, обеспечивающие рост реальных доходов населения и снижение доли населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в Иркутской области и при стабильном экономическом росте региона.

– Мы ожидаем, что реальные располагаемые доходы населения Иркутской области в течении периода реализации программы будут иметь положительное значение. Кроме того, доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в Иркутской области к концу периода снизится в два раза и составит 9,2% от общей численности населения региона. Таким образом, достижение поставленных целей окажет положительный эффект на уровень жизни населения Приангарья в целом, что является приоритетной задачей для Правительства области и одним из главных критериев эффективности социально-экономического развития региона, – отметила Наталья Воронцова.