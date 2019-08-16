В Иркутской области после проверок налоговой в бюджеты доначислили 2 миллиарда рублей

Иркутская область, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по результатам налогового контроля за первое полугодие 2019 года, в бюджеты всех уровней доначислили 2 млрд рублей, уже поступило 1,6 млрд рублей, ещё миллиард налогоплательщики доплатили самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области.

В ведомстве отмечают, что эффективность камерального контроля в среднем на одну проверку составила более 14 тысяч рублей. Налоговыми органами региона проведено 45 выездных налоговых проверок. Средняя сумма доначислений на одну результативную проверку составила более 15 млн рублей.

В том числе, в рамках контроля за полнотой декларирования доходов, полученных физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, проведена одна выездная налоговая проверка, в результате которой налогоплательщику доначислено 5,6 млн рублей.