В Иркутской области предложили строить деревянные дома на экспорт и перерабатывать щепу в корм

Иркутская область, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутской области стоит сосредоточиться на более глубокой переработке своих природных ресурсов и, в первую очередь, это касается леса. Об этом 2 сентября на международной конференции по альтернативам социально-экономического развития на региональном уровне заявил заслуженный деятель науки РФ, член государственного комитета по планированию социально-экономического развития Иркутской области Михаил Винокуров. – У нас выпал БЦБК, нам надо его компенсировать. Я считаю, что в Иркутской области должны действовать четыре-пять целлюлозно-бумажных комбинатов. Да, дорогое мероприятие, один ЦБК примерно 2 млрд долларов стоит, ещё примерно столько же на инфраструктуру и так далее, но комбинат через шесть-семь лет оправдается, – говорит эксперт. Также он считает, что перспективней вывозить из региона не брёвна, а продавать деревянные дома. Для этого в регионе нужно построить около 10 специализированных заводов. Уверенность Михаила Винокурова в успехе предприятия основывается на том, что в мире сейчас наблюдается дефицит в области деревянного домостроения. – Если мы освоим серийное производство деревянных домов, при этом комплексно, со всей начинкой, то мы можем стать первым экспортёром в этой сфере, – считает он. – Можно также делать простую мебель – учебную, аудиторную, офисную. Мы могли бы запустить несколько предприятий по выпуску такой мебели. Рынок сбыта здесь же, рядом есть. Михаил Винокуров считает, что региону, прежде всего, стоит ориентироваться на Китай. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко напомнил, что регион действительно обладает самой большой лесосекой в России. Ежегодно в Иркутской области заготавливается около 35 млн кубометров древесины, при этом на продажу идёт около 4 млн кубометров кругляка. – Здесь есть очень серьёзный фактор, который зависит от федерального центра. Сегодняшние законодательные и налоговые условия таковы, что вывозит круглым лесом для бизнеса намного выгоднее, чем его глубоко перерабатывать, – сказал глава региона. – Чтобы это поломать, нам здесь на региональном уровне приходится очень много работать в противоречии с сегодняшним законодательством. Тем не менее, по словам губернатора, в Иркутской области за три года построили пять пеллетных заводов, но продукция предприятий пока не пользуется спросом в Азии, поскольку там топливные гранулы не используются, её везут, в основном, в Финляндию, что дороже. Сейчас в регионе строят ещё два подобных завода, ориентированных на Европу. Кроме того, не обязательно щепу и опилки перерабатывать в пеллеты. Если речь идёт о расстояниях до тысячи километров от производства, то выгоднее отходы не перерабатывать, а вывозить в таком виде. Ещё один вариант глубокой переработки отходов лесопиления заключается в том, что щепа может стать кормом. Дело в том, говорит губернатор, что в её составе находится около 30% белка, дефицитного для всего мира. – Какой вывод напрашивается – сжигать белок или перерабатывать в корм? Мы сейчас над этим работаем, потому что у нас этого вторичного природного ресурса много, больше, чем в любом другом регионе, – сказал Сергей Левченко. – Это не простая технология, естественно, мы будем её отрабатывать пока на элементарном корме для предприятий, которые искусственно выращивают морепродукты. Дефицит корма составляет около 300 тысяч тонн, мы его можем вполне заместить. Также губернатор сообщил, что в Иркутской области в июне начали строить крупное лесоперерабатывающее производство, которое будет производить не только целлюлозу, но и бумагу. Объём инвестиций в комплекс – около 2 млрд долларов. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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