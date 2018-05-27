В Иркутской области проверят качество ранних овощей и фруктов

Иркутская область, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье с 1 по 30 июня пройдет месячник качества и безопасности ранних овощей и фруктов.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом сообщил руководитель региональной службы потребительского рынка и лицензирования Сергей Петров.

Мероприятие проводится для обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной торговле, предотвращения заболеваний, связанных с употреблением некачественной продовольственной продукции в летний период.

Во время проведения месячника для жителей региона будет работать горячая линия по вопросу качества и безопасности ранних овощей и фруктов. С 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья) специалисты службы по телефону 8 (3952) 24-38-14 будут принимать звонки от населения о несанкционированной торговле и фактах продажи некачественных продуктов.