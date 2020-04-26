В Иркутской области снизилось число рыбаков-браконьеров

Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 25 апреля по 25 июня вводится запрет на вылов хариуса, ленка и тайменя, а с 1 мая по 15 июня – щуки на Иркутском, Братском и Усть-Илимском водохранилищах. Об этом 24 апреля на пресс-конференции рассказал заместитель руководителя Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Ринат Енин. Запрет вводится в связи с тем, что эти виды рыб весной нерестятся. Более того, из-за ранней нынешней весны они уже начали метать икру, особенно, в южных районах. К сожалению, сдвинуть сроки запрета на вылов рыбы оперативно сейчас нельзя – для этого требуется довольно длительная подготовка документов, отметил представитель Байкальского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Андрей Бобков. – За незаконную добычу рыбы введены штрафы. Для физических лиц – от 2 до 5 тысяч рублей. Также будет взыскиваться такса за нанесённый ущерб, то есть за каждый выловленный хвост, вне зависимости от размера и веса. Установленная сумма удваивается в период нереста. Так, за каждого хариуса, ленка и щуки придётся заплатить по 1 тысячи 850 рублей, за одного тайменя – 21 тысячу 270 рублей, – говорит Ринат Енин. Эти таксы, кстати, были увеличены в 2018 году и, по словам представителя Росрыболовства, суммы повлияли на снижение браконьерской активности. Стало меньше и протоколов, и изъятой рыбы. В целом примерно половина от общего числа правонарушений в год приходятся именно на май-июнь – Есть и другие сдерживающие факторы. В первую очередь, это развитие промышленного рыболовства. У нас каждый год ставятся рекорды по законной промышленной добычи рыбы. В прошлом году – почти 2 тысячи тонн. В основном, это лещ, плотва, карась, окунь, – отмечает Ринат Енин. – У нас в Иркутской области более 200 рыбопромысловых участков – это несколько сотен разрешений, каждое из которых приобретает рыбопромысловая бригада, в которую входят пять-шесть человек, которые могут легально рыбачить и кормить свои семьи. Человеку проще записаться в эту бригаду, чем платить огромные штрафы и таксы. Продолжать ловить рыбу в период нереста, в том числе, сетям могут научные учреждения для исследований, а также рыбоводные заводы. В Иркутской области их два – Бельский и Бурдугузский. Ежегодно весной они отлавливают производителей хариуса. В прошлом году оба предприятия в водоёмы Иркутской области выпустили более 1 миллиона подрощенной молоди хариуса. Патрулировать водоёмы в период действия запрета будут оперативные группы, куда входят сотрудники рыбоохораны, ГИМС, Росгвардии, полиции и Минлеса. Опергруппы будут работать в круглосуточном режиме ежедневно. Также установят стационарные посты – на Иркутском водохранилище, по притокам реки Бирюса и на реке Зима. – В этом году особенность сезона связана не только с ранней весной, но и с корнавирусом. Поскольку у многих нерабочие дни, поэтому многие находятся на водоёмах, потому на них сейчас достаточно большая нагрузка, – сказал Ринат Енин. КООРДИНАТЫ: По вопросам незаконной добычи рыбы в период нереста можно обращаться по телефонам Росрыболовства: 8(3952)35-47-04, 35-47-06. Всего по области 12 отделов, информацию о своём можно также узнать по этим телефонам. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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