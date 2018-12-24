ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Экономика / Бизнес
25.12.2018

В Иркутской области сократился долг по налоговым и страховым платежам

Иркутская область, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - За 11 месяцев 2018 года совокупная задолженность налогоплательщиков Иркутской области по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и налоговым санкциям снизилась более чем на 4 млрд рублей или на 14% и по состоянию на 1 декабря составила 26 млрд рублей.  Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области.

В том числе по страховым взносам на обязательное социальное страхование задолженность уменьшилась более чем на 3 млрд рублей или 33% и соответственно составила более 6 млрд рублей.

Получив из инспекции требование об уплате налога, налогоплательщик должен его исполнить. Если у него возникают вопросы – необходимо пройти сверку расчетов с бюджетом. Если недоимка не уплачена в срок, указанный в требовании, инспекция может заблокировать счет организации, а задолженность взыскать в бесспорном порядке.

Когда налогоплательщик самостоятельно обнаруживает недоимку, то ее нужно уплатить вместе с пенями. Если недоимка возникла из-за ошибки в расчете налога, то необходимо подать в инспекцию уточненную декларацию. Так можно избежать штрафа за неуплату налога, говорят в налоговой инспекции.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске