В Иркутской области сократился долг по налоговым и страховым платежам

Иркутская область, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - За 11 месяцев 2018 года совокупная задолженность налогоплательщиков Иркутской области по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и налоговым санкциям снизилась более чем на 4 млрд рублей или на 14% и по состоянию на 1 декабря составила 26 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области.

В том числе по страховым взносам на обязательное социальное страхование задолженность уменьшилась более чем на 3 млрд рублей или 33% и соответственно составила более 6 млрд рублей.

Получив из инспекции требование об уплате налога, налогоплательщик должен его исполнить. Если у него возникают вопросы – необходимо пройти сверку расчетов с бюджетом. Если недоимка не уплачена в срок, указанный в требовании, инспекция может заблокировать счет организации, а задолженность взыскать в бесспорном порядке.

Когда налогоплательщик самостоятельно обнаруживает недоимку, то ее нужно уплатить вместе с пенями. Если недоимка возникла из-за ошибки в расчете налога, то необходимо подать в инспекцию уточненную декларацию. Так можно избежать штрафа за неуплату налога, говорят в налоговой инспекции.