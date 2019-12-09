В Иркутской области стартовала операция «Ель»

Иркутская область, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 9 декабря в соответствии с распоряжением замминистра лесного комплекса региона Романа Герасимова стартовала операция «Ель». Ее цель – упорядочение заготовки и усиление охраны ели и деревьев других хвойных пород в предновогодний период. Операция продлится до 31 декабря, сообщает пресс-служба министерства.

Операция проходит в рамках осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны). Территориальные управление министерства должны были подготовить передвижные и стационарные посты. К патрулированию могут быть привлечены сотрудники МВД, общественные лесные инспекторы по охране окружающей среды, члены школьных лесничеств.

По всем выявленным фактам незаконной заготовки ели или других деревьев хвойных пород будут составлены соответствующие акты, протоколы об административном правонарушении и иные документы.

Министерство лесного комплекса Иркутской области напоминает, что самостоятельная заготовка новогодних деревьев запрещена законодательством и наказывается штрафом в соответствие со статьями 8.26, 8.28 КоАП РФ.