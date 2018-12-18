В Иркутской области утвердили 44 региональных проекта

Иркутская область, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области разработаны и утверждены 44 региональных проекта, которые предполагается реализовать в рамках национальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

– В областных министерствах и ведомствах разработали региональные предложения для включения в 12 национальных проектов, обозначенных в президентском указе, – сообщил заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов. – На региональные составляющие в 2019-2021 годах будет направлено финансирование в объёме 91,5 млрд рублей: 41 млрд рублей из бюджета страны (в соответствии с проектами паспортов федеральных проектов) и 50,5 млрд рублей – из регионального.

Как сообщил министр экономического развития региона Евгений Орачевский, мероприятия и соответствующие объёмы финансирования областного бюджета Иркутской области, содержащиеся в региональных проектах, внесены в государственные программы Иркутской области.

Например, в рамках «Цифровой экономики Российской Федерации» подготовлены паспорта пяти региональных проектов: «Информационная инфраструктура»; «Кадры для цифровой экономики»; «Информационная безопасность»; «Цифровое государственное управление»; «Цифровые технологии».

– В Иркутской области ведутся постоянные работы по обеспечению широкополосного доступа к интернету в удаленных и труднодоступных населенных пунктах. В этом году построены волоконно-оптические линии связи на территории Иркутского, Зиминского и Заларинского районов, – рассказал Евгений Орачевский.

Организацию подключения социально-значимых учреждений к интернету планируется проводить на конкурсной основе. С победителями будут заключать трехлетние контракты с условием развертывания инфраструктуры связи на территории макрорегиона в 2019-2020 годах. При этом предоставление доступа в интернет будет обеспечено до конца 2024 года в соответствии с планом-графиком реализации мероприятий федерального проекта, отмечается в сообщении пресс-службы губернатора.

Также в регионе реализуются мероприятия, направленные на импортозамещение программного обеспечения, используемого в деятельности исполнительных органов государственной власти. К 2024 году удастся снизить до 10% стоимостную долю закупаемого и арендуемого органами власти иностранного программного обеспечения.

Планируется, что благодаря проекту «Кадры для цифровой экономики» к 2024 году будет обеспечена подготовка высококвалифицированных специалистов. Для этого предполагается увеличить долю программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по компетенциям, востребованным в цифровой экономике.

Реализация проекта «Информационная безопасность» обеспечит безопасность и устойчивость функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных.

По проекту «Цифровое государственное управление» к 2024 году будет достигнуто увеличение доли взаимодействия граждан и коммерческих организаций с государственными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде с 20 до 70%.

Кроме того, министр рассказал о портфелях проектов, основанных на национальных проектах «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные автомобильные дороги».

Региональный проект «Жилье» направлен на внедрение эффективных механизмов государственной поддержки строительства как стандартного жилья, так и индивидуального жилищного строительства, снижение административных барьеров, совершенствование нормативной базы в сфере градостроительного регулирования, оказание мер поддержки отдельным категориям граждан. Проект «Формирование комфортной городской среды» предполагает создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексное развитие городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды, в том числе привлечение граждан к активному участию в решение вопросов развития городской среды.