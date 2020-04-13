В Иркутской области вновь открылись парикмахерские

Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Парикмахерским и салонам красоты в Иркутской области, расположенным вне торговых центров, разрешили возобновить работу с 14 апреля.

Как сообщает пресс-служба губернатора, главное условие при этом – жесткое соблюдение мер безопасности. Глава Приангарья Игорь Кобзев внес изменения в указ губернатора от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Согласно документу, в регионе с 14 апреля разрешается деятельность парикмахерских и салонов красоты, расположенных вне торгово-развлекательных центров.

– Задача власти – найти баланс между заботой о здоровье и безопасности людей и сохранением деятельности социально значимых производств. Поэтому в дополнение к уже принятым мерам было принято решение расширить список предприятий, которым разрешено работать при условии соблюдения всех мер безопасности, – подчеркнул Игорь Кобзев.

К работе организаций, которым разрешено работать во время действия режима самоизоляции, в том числе парикмахерских и салонов красоты, предъявляются особые требования. В частности, это:

– оказание услуг только по предварительной записи по телефону или через интернет с обязательным интервалом времени между посещениями не менее 30 минут. При этом услуги должны оказываться в отдельных кабинетах с условием обязательного ношения посетителями масок;

– контроль температуры тела работников в течение рабочего дня (по показаниям), с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторного заболевания (ОРВИ);

– допуск сотрудников к работе только в средствах индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки, шапочки или марлевые косынки);

– уборка помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия каждые два часа, с обязательной дезинфекцией дверных ручек, столов, кресел и других контактных поверхностей;

– возможность обработки рук и (или) перчаток работников кожными антисептиками каждый час;

– установка в помещениях площадью более 100 кв. м, в которых могут находиться работники или иные граждане, бактерицидных ламп или рециркуляторов воздуха. Помещения площадью менее 100 кв. м. при отсутствии в нем бактерицидных ламп или рециркуляторов воздуха проветривать каждые два часа не менее 10 минут;

– наличие не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки, шапочки или марлевые косынки);

– при продаже товаров и оказании услуг исключить непосредственные (телесные, без средств индивидуальной защиты) контакты работников с другими гражданами и их вещами;

– контролировать соблюдение работниками и другими гражданами социального дистанцирования (1,5 метра) в используемых помещениях, транспортных средствах, на открытых пространствах;

– исключить вход в помещения (в том числе в торговые залы) и транспортные средства граждан без минимальных средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок и т.п.);

– организовать при продаже товаров заполнение торгового зала посетителями из расчета не более одного человека на четыре квадратных метра доступной для посетителей площади; при отсутствии такой возможности рассмотреть вопрос об организации торговли через оборудование торгового окна;

– организация расчета, выдачи и реализации товара с наличием физического барьера (кассовый терминал, прилавок, стойка и т.д.) между работником и посетителем.