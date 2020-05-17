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Иркутская область: экономика, бизнес
18.05.2020

В Иркутской области впервые состоится онлайн-ярмарка вакансий

Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С 25 по 27 мая в Иркутской области состоится региональная онлайн ярмарка вакансий для молодежи.

Как сообщает пресс-служба ОГКУ «Молодежный кадровый центр», на ярмарке свои вакансии представят около 20 работодателей, в том числе на временную занятость в летний период. Предложения работы и вся актуальная информация размещаются в телеграмм-канале «Онлайн ярмарка вакансий. Иркутская область».

В дни проведения ярмарки можно будет пройти групповые собеседования на платформе «Zoom». Также состоятся мастер-классы от работодателей по оформлению резюме, успешному трудоустройству и поиску работы. С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте www.profirk.ru, в группе https://vk.com/mkc38.

Для записи на групповые собеседования и мастер-классы необходима предварительная запись по телефону 89500670787 (viber).

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2020-05-15-03-15-12
Ангарск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Санитарная лаборатория Ангарской нефтехимической компании – в числе победителей всероссийского конкурса. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье цена зафиксирована на 10 позиций продовольственных товаров, реализуемых через фирменную сеть из 24 торговых объектов, расположенных в Ангарске, Иркутске, Усолье-Сибирском. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
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2020-05-14-09-49-18
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев предложил в 10 раз увеличить сумму штрафов для виновных в возникновении лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Около 16 млрд рублей или 44% доходов бюджета Приангарья в первом квартале 2020 года – налоги на прибыль компаний14.05.2020
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Объем доходов консолидированного бюджета Иркутской области (за исключением акцизов на нефтепродукты) в январе – марте 2020 года составил 36 млрд рублей. В структуре администрируемых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают 83%, региональные – 10%, местные – около 2% и специальные налоговые режимы – более 5%.
Рабочая группа по налоговым льготам при Заксобрании Приангарья надеется расширить перечень пострадавших отраслей экономики14.05.2020
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Расширение перечня пострадавших отраслей для предоставления налоговых льгот обсудили члены рабочей группы по областным налогам при Межведомственном совете по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, заседание которой прошло 14 мая под председательством Натальи Дикусаровой. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.
Сбербанк поддержал посевную кампанию в Иркутской области14.05.2020
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка поддержал посевную кампанию в Иркутской области. Два целевых кредита, общей суммой 200 млн. рублей, были выплачены одному из крупнейших с/х товаропроизводителей региона – СХ ПАО «Белореченское». Об этом сообщает пресс-служба банка.
Депутаты Госдумы Иркутской области оспорили список системообразующих предприятий14.05.2020
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики сформировала списки системообразующих предприятий, для которых разработан пакет мер господдержки. По данным на 30 апреля, в перечень вошла 1 151 организация из 72 отраслей экономической деятельности. У депутатов Госдумы от Иркутской области возникли вопросы по формированию данного списка, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».
Иркутская область за первый квартал 2020 перечислила в бюджет РФ 109 миллиардов рублей налогов14.05.2020
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков, территориально расположенных в Иркутской области, за январь - март 2020 года поступило 109 млрд рублей налогов и сборов, что более чем на 2 млрд рублей или на 2% выше уровня поступлений за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба УФНС региона.
Сбербанк продлевает срок действия карт14.05.2020
Москва, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк сообщает, что с 13 мая по картам, срок действия которых истек в период с марта 2020 по настоящее время, клиентам банка будут доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах Сбербанка, оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода (при наличии технической возможности в торговой точке) и пополнение карт в банкоматах Сбербанка.
В Иркутскую область прибыла партия масок, респираторов, бахил и защитных костюмов14.05.2020
2020-05-14-05-22-20
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), -  Фонд «Вольное дело» передал министерству здравоохранения Иркутской области 30 тысяч медицинских масок, 66 тысяч респираторов, 57,5 тысяч одноразовых халатов, более 20 тысяч одноразовых противочумных костюмов и 20 тысяч высоких хирургических ламинированных бахил на завязках.
Центр занятости населения: в Иркутске безработных с начала апреля стало больше на 4 тысячи14.05.2020
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Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Центр занятости населения Иркутска фиксирует рост уровня безработицы в областном центре. Чуть больше чем за месяц он увеличился на 1,18%, следует из данных учреждения.
Свирск предлагают включить в число моногородов Приангарья14.05.2020
2020-05-13-16-18-02
Свирск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье предложено рассмотреть возможность включения Свирска в перечень моногородов. Это даст муниципалитету право на дополнительную федеральную поддержку, сообщает пресс-служба губернатора.
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2020-05-13-13-51-59
СФО, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» предлагает сибирякам стать агентами для удаленной работы на дому. Будущие сотрудники федерального провайдера будут отвечать за организацию продаж в сегменте B2B для малого и среднего корпоративного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Всё проходит, и это пройдёт»: иркутский бизнес – об экономических кризисах разных лет13.05.2020
2020-05-13-09-26-32
Иркутская область, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Чем отличается «коронакризис» от кризисов 1998, 2008 и 2014 годов и кто «выживет» в любой ситуации – об этом представители корифеев и новой волны предпринимательской сферы Иркутской области 6 мая поговорили в рамках проекта «Новая среда» центра «Мой бизнес Иркутск».
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2020-05-13-07-44-38
Москва, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк выступил с инициативой для консолидации усилий всех, кому небезразлична непростая эпидемиологическая ситуация в стране и борьба с пандемией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.
Сбербанк автоматически перевыпустит карты клиентов с истекшим сроком действия13.05.2020
2020-05-13-04-48-59
Иркутская область, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В период самоизоляции Сбербанк автоматически перевыпустит карты с истекшим сроком действия без визита в банк. Эта мера принята, чтобы обезопасить клиентов и избежать рисков заражения коронавирусной инфекцией.
В Иркутской области начался сев овощных культур и посадка картофеля13.05.2020
2020-05-13-04-25-57
Иркутская область, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области начался сев овощных культур и посадка картофеля. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков. По данным на 12 мая в трёх муниципальных образованиях региона посеяно 370 га овощей, картофель посажен на площади 1,1 тыс.
Сбербанк зарегистрировал более 100 тысяч самозанятых13.05.2020
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Эксперт – о том, как предпринимателям Приангарья без потерь проходить проверки в условиях пандемии COVID-1912.05.2020
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Иркутская область, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы малого и среднего бизнеса в Иркутской области при проверках надзорных органов в условиях пандемии коронавируса, рассказал 7 мая руководитель ООО ВС Консалт Алексей Черкашин на прямой трансляции проекта «Новая среда» центра «Мой бизнес Иркутск».
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 п.п. при регистрации сделок в электронном виде12.05.2020
Москва, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк сообщает о старте акции, позволяющей снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 п.п. при использовании сервиса «Электронная регистрация».
С 14 мая в Иркутской области возобновится работа бань, стомкабинетов и разрешат заниматься спортом на улице12.05.2020
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Иркутская область, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 14 мая планируется начать первый этап выхода из режима ограничений, связанных с COVID-19.
Сбербанк продолжает онлайн-встречи для бизнеса12.05.2020
Иркутск, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк опубликовал график ближайших вебинаров для предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Депутаты ЗС Приангарья формируют пакет предложений по господдержке сельского хозяйства региона12.05.2020
Иркутская область, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области Кузьма Алдаров и председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Роман Габов совершили рабочую поездку в Иркутский район.
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Байкальский банк Сбербанка расскажет о новых возможностях в страховании12.05.2020
Иркутск, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка продолжает серию онлайн мероприятий (вебинаров) для клиентов. В условиях самоизоляции, связанной с распространением коронавирусной инфекции, решение вопросов в режиме онлайн особенно актуально.
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