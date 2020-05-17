В Иркутской области впервые состоится онлайн-ярмарка вакансий

Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С 25 по 27 мая в Иркутской области состоится региональная онлайн ярмарка вакансий для молодежи.

Как сообщает пресс-служба ОГКУ «Молодежный кадровый центр», на ярмарке свои вакансии представят около 20 работодателей, в том числе на временную занятость в летний период. Предложения работы и вся актуальная информация размещаются в телеграмм-канале «Онлайн ярмарка вакансий. Иркутская область».

В дни проведения ярмарки можно будет пройти групповые собеседования на платформе «Zoom». Также состоятся мастер-классы от работодателей по оформлению резюме, успешному трудоустройству и поиску работы. С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте www.profirk.ru , в группе https://vk.com/mkc38 .

Для записи на групповые собеседования и мастер-классы необходима предварительная запись по телефону 89500670787 (viber).