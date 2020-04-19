В Иркутскую область для поддержки предпринимателей, пострадавших от паводка, поступят 121,7 млн рублей

Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области выступило с инициативой о предоставлении неиспользованных в прошлом году средств из резервного фонда правительства РФ. В связи с этим региону выделены 121,7 млн рублей, которые планируется направить на компенсацию понесенных затрат и субсидирование части затрат пострадавших от наводнения в 2019 году субъектов малого и среднего предпринимательства для возобновления их деятельности.

Как сообщает пресс-служба губернатора, из этих ассигнований планируется предоставить субсидии в размере до 1,5 млн рублей на каждого заявителя. Средства субсидии могут быть направлены на приобретение основных средств, ремонт оборудования, нежилых помещений, зданий, сооружений, внесение арендной платы по договорам аренды недвижимости, используемых для возобновления деятельности, на срок действия договора аренды. Подробнее http://pavodok.irkobl.ru/commercial/subsidies/

– Подготовлен проект соглашения между Минэкономразвития России и правительством Иркутской области, который сейчас проходит установленную процедуру согласования, – сказал заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев. – Из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции нами прорабатывается механизм подачи заявок на субсидию.

Напомним, в 2019 году на эти же цели было перечислено 382,1 млн рублей 273 предприятиям.