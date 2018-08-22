|Экономика / Бизнес
|23.08.2018
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В Казачинско-Ленском районе с поличным поймали банду черных лесорубов
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Казачинско-Ленский район, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Казачинско-Ленском районе задержали четырех черных лесорубов. Ущерб лесному фонду от их действий составил 14 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба регионального Минлеса, нарушителей обнаружили лесники во время патрулирования. Злоумышленники выбрали отдаленный от дорог участок, работая в четырех километрах от ближайшего проселка.
На месте происшествия также обнаружили шесть бензопил, трелевочный трактор ТТ-4 и жилой вагончик. Все документы и подозреваемые переданы в руки полиции для возбуждения уголовного дела.
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