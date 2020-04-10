Киренский район, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Киренском районе незаконно вырубили лес на сумму более 4 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, возбуждено уголовное дело.

– Установлено, что на территории Киренского района произведены незаконные рубки лесных насаждений на площади более шести гектаров под видом заключаемых с гражданами фиктивных договоров купли – продажи лесных насаждений для собственных нужд. В результате незаконных рубок ущерб, причиненный лесам, составил более 4 миллионов рублей, – пояснили в ведомстве.

В связи с этим прокурор Киренского района направил материалы проверки в следственный орган. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Киренского района.