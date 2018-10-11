В первую неделю октября бензин в Иркутске подорожал почти на рубль

Иркутск, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Средняя цена на бензин в Иркутске с 1 по 7 октября составила 43,35 рубля за литр, увеличившись сразу на 94 копейки. Это самое значительное увеличение в России за неделю – на 2,2%, сообщает Росстат.

По данным аналитиков, топливо марки АИ-92 подорожало на 69 копеек (41,69 рубля), стоимость литра АИ-95 взлетела сразу на 1,16 рубля (44,02 рубля). Цена за литр АИ-98 повысилась аналогично – на 1,15 рубля, составив 46,95 рубля. Подорожало на 66 копеек и дизельное топливо – до 45,43 рубля за литр.

По средней стоимости бензина Иркутск в первую неделю октября поднялся на третье место по Сибири, обогнав Горно-Алтайск, где цена на топливо, кстати, не изменилась (42,48 рубля). Самой высокой стоимостью отметились Чита и Кызыл – 44,97 и 43,82 рубля соответственно. Между тем, в среднем по Сибири бензин с 1 по 7 октября стоил 41,98, по России – 43,28 рубля.

За прошедшую неделю увеличение цен на автомобильное топливо отмечалось в 33 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего цены на него выросли в Иркутске – на 2,2%, Кызыле – на 1,3%, Чите – на 0,9%. Снижение цен на бензин на 0,2% отмечено во Владикавказе.