ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Экономика / Бизнес
12.10.2018

В первую неделю октября бензин в Иркутске подорожал почти на рубль

Иркутск, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Средняя цена на бензин в Иркутске с 1 по 7 октября составила 43,35 рубля за литр, увеличившись сразу на 94 копейки. Это самое значительное увеличение в России за неделю – на 2,2%, сообщает Росстат.

По данным аналитиков, топливо марки АИ-92 подорожало на 69 копеек (41,69 рубля), стоимость литра АИ-95 взлетела сразу на 1,16 рубля (44,02 рубля). Цена за литр АИ-98 повысилась аналогично – на 1,15 рубля, составив 46,95 рубля. Подорожало на 66 копеек и дизельное топливо – до 45,43 рубля за литр.

По средней стоимости бензина Иркутск в первую неделю октября поднялся на третье место по Сибири, обогнав Горно-Алтайск, где цена на топливо, кстати, не изменилась (42,48 рубля). Самой высокой стоимостью отметились Чита и Кызыл – 44,97 и 43,82 рубля соответственно. Между тем, в среднем по Сибири бензин с 1 по 7 октября стоил 41,98, по России – 43,28 рубля.

За прошедшую неделю увеличение цен на автомобильное топливо отмечалось в 33 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего цены на него выросли в Иркутске – на 2,2%, Кызыле – на 1,3%,  Чите – на 0,9%. Снижение цен на бензин на 0,2% отмечено во Владикавказе.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске