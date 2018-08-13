В Приангарье 39 начинающих фермеров получат гранты из бюджета области

Иркутская область, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье завершился конкурс на получение грантов, направленных на поддержку начинающих фермеров. На него было подано 118 заявок из 24 районов Иркутской региона.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Победителями признаны 39 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), из них 22 из Усть-Ордынского Бурятского округа, четыре – представители районов МКС (местность, приравненная к районам Крайнего Севера) – Братского и Нижнеилимского районов, четыре из Балаганского района, пять из Качугского района, по одному из Иркутского, Нижнеудинского, Ольхонского и Чунского районов области.

– Впервые признаны победителями заявители из Качугского и Нижнеилимского районов области. Это стало возможным после внесения изменений в порядок отбора победителей, что значительно расширило географию грантополучателей региона. Еще одним нововведением этого года стало увеличение суммы гранта до 3 млн рублей для заявителей, желающих развивать крестьянско-фермерское хозяйство по приоритетному для области мясному направлению, – отметил министр.

Глава ведомства также пояснил, что победители конкурсного отбора обладают достаточными знаниями, навыками и ресурсами для дальнейшего развития своих хозяйств. 31 победитель конкурса имеет высшее и среднее специальное техническое, профессиональное образование. Абсолютное большинство – 38 из 39 человек – являются членами сельскохозяйственных кооперативов, что позволит обеспечить постоянный канал сбыта сельхозпродукции. Победителями признаны участники, имеющие направления деятельности хозяйства «молочное» или «мясное скотоводство». Из земель сельскохозяйственного назначения 1 тысяча 908 га находятся в собственности и 2 тысячи 638 га оформлены в долгосрочную аренду.

Общая сумма финансирования конкурса составила 109,2 млн рублей, что на 1,3 млн рублей больше, чем в прошлом году. Средний размер гранта – 2,8 млн рублей. Победители конкурса взяли на себя обязательства создать на каждые 1,4 млн рублей гранта одно рабочее место в году признания их начинающими фермерами. В результате этого в 2018 году ожидается создание не менее 80 постоянных рабочих мест.