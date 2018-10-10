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Экономика / Бизнес
11.10.2018

В Приангарье 6,5% мясопродуктов не отвечает требованиям безопасности

Иркутская область, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - За девять месяцев 2018 года в Приангарье исследовано по санитарно-химическим, микробиологическим, физико-химическим показателям 1516 проб мясной продукции.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, согласно результатам проведенных исследований доля мясных продуктов, не соответствующих нормативным требованиям по микробиологическим показателям безопасности, составляет 6,5%, по содержанию загрязнителей химической природы неудовлетворительных проб не выявлено.

Что касается показателей идентификации продукции, то из исследованных за девять месяцев 198 проб, несоответствие мясной продукции по физико-химическим показателям зарегистрировано в четырех пробах. Мясные продукты, не соответствующие гигиеническим требованиям по содержанию антибиотиков, не выявлены.

Также проверено 364 предприятия, участвующих в обороте мясной продукции, из них пять организаций оптовой торговли, 269 предприятий розничной торговли, 80 предприятий общественного питания и 10 предприятий придорожного сервиса.

На 281 предприятии выявлены факты реализации мясной продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность.

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий забраковано 280 партий мясной продукции объемом 717 кг, возбуждено 274 дела об административных правонарушениях, общая сумма штрафов составила 1 миллион 187 тысяч 500 рублей. В суд направлено пять административных дел.

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