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Экономика / Бизнес
04.09.2018

В Приангарье еще одно громкое «лесное» дело – через Центр защиты леса на сторону уходили средства лесхозов

Иркутская область, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Лесхозы Приангарья через Центр защиты леса Иркутской области (ЦЗЛ) платили коммерческим структурам за обследование лесов, а работу выполняли сотрудники самого ЦЗЛ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в производстве регионального СУ СКР находится уголовное дело, возбужденное по факту превышения полномочий должностными лицами Центра защиты леса Иркутской области при оформлении результатов лесопатологических обследований лесных насаждений и незаконной оплате за них по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ.

В период с 2013 года до 2016 год ряд лесхозов области при поддержке Центра защиты леса Иркутской области заключали договоры на лесопатологические обследования лесных насаждений с определенными коммерческими организациями, в то время как эти работы выполнялись силами этого Центра. При этом оплата за услуги поступала не на счет Центра, а на счета коммерческих структур.

Прокуратура Иркутской области руководителю СУ СКР направила требование об устранении нарушений федерального законодательства, необходимости привлечения к уголовной ответственности конкретных должностных лиц, совершивших незаконные действия. Надзорный орган взял под контроль изобличение виновных, создавших незаконную схему оплаты лесопатологических работ, возмещение причиненного преступлением ущерба, принятие обеспечительных мер.

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