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17.08.2018

В Приангарье на Байкальский экологический водный форум потратят 9 миллионов рублей

Иркутск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье на подготовку и проведение Байкальского экологического водного форума планируется потратить 8,9 млн рублей бюджетных средств.

Как сообщает пресс-служба RosTender, форум планируется провести в Иркутске 20-21 сентября. Предполагается, что на форум соберется более 500 участников из России и из-за рубежа.

В мероприятии примут участие представители федеральных министерств и ведомств, глав субъектов РФ, руководителей финансовых и инвестиционных компаний, научного сообщества, экспертов в области экологии и медицины. С докладами выступят 30 спикеров со всей России и из других стран.

Сейчас объявлен тендер на подготовку и проведение форума, стоимость услуг оценивается в 8,9 млн рублей. Финансирование ведется из бюджета Иркутской области. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 сентября, а на следующий день планируется подвести его итоги и выбрать победителя. Заказчиком выступает министерство природных ресурсов и экологии области.

Как указано в конкурсной документации, на форуме будут разработаны конкретные предложения по совершенствованию законодательной базы развития Байкальских территорий, оздоровления и сохранения уникального озера.

Кроме того, здесь будут представлены инвестиционные проекты экологической направленности, научно-технические разработки и инновационные проекты в области водоочистки, переработки техногенных отходов, бытового мусора, а также восстановления и сохранения биосферы Байкала, эко-мониторинга, развития эко-транспорта, «умного» города и лечебно-оздоровительного туризма.

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