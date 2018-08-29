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Экономика / Бизнес
30.08.2018

В Приангарье очередная бригада черных лесорубов нанесла ущерб в 3,5 миллиона рублей

Боханский район, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Боханском районе поймали группу черных лесорубов, нанесших ущерб государству свыше 3,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, группу совместно задержали сотрудники ГУ МВД, регионального управления ФСБ и следователи ГСУ регионального главка при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений, правоохранители выявили свыше 10 фактов незаконных рубок. Установлены и доставлены в отдел полиции пятеро мужчин, включая предполагаемого 33-летнего организатора. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду превысила 3,5 миллиона рублей.

В результате обысков жилья подозреваемых, а также в пункте отгрузки древесины следователи изъяли свыше 5 миллионов рублей и около 50 тысяч долларов, предположительно добытых нелегально. Кроме того, изъята документация, бензопилы, специальная техника и сортимент леса.

Сейчас следователи занимаются выявлением дополнительных фактов рубок и установлением других участников организованной группы.

По решению суда организаторы нелегального бизнеса помещены в изолятор временного содержания.

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