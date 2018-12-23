ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Экономика / Бизнес
24.12.2018

В Приангарье полиция изъяла более 100 тысяч литров «паленого» алкоголя

Иркутская область, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - На складах в Иркутске, Шелехове, Слюдянке и Усолье-Сибирском изъяли свыше 100 тысяч литров фальсифицированного алкоголя. По подозрению в противоправной деятельности задержаны 19 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

– Сотрудники ГУ МВД по Иркутской области совместно с коллегами из территориальных отделов полиции при участии Росгвардии пресекли противоправную деятельность четырех организованных групп бутлегеров, – добавила она. – Обнаружены не только склады с готовым фальсификатом, но и производственные цеха, а также павильоны, магазины и кафе, в которых торговали поддельным алкоголем.

Кроме того, оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве в проезде Черепановых обнаружен склад, арендованный злоумышленниками по поддельным документам, в котором находилось свыше 200 тысяч бутылок фальсификата.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске