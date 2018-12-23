В Приангарье полиция изъяла более 100 тысяч литров «паленого» алкоголя

Иркутская область, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - На складах в Иркутске, Шелехове, Слюдянке и Усолье-Сибирском изъяли свыше 100 тысяч литров фальсифицированного алкоголя. По подозрению в противоправной деятельности задержаны 19 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

– Сотрудники ГУ МВД по Иркутской области совместно с коллегами из территориальных отделов полиции при участии Росгвардии пресекли противоправную деятельность четырех организованных групп бутлегеров, – добавила она. – Обнаружены не только склады с готовым фальсификатом, но и производственные цеха, а также павильоны, магазины и кафе, в которых торговали поддельным алкоголем.

Кроме того, оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве в проезде Черепановых обнаружен склад, арендованный злоумышленниками по поддельным документам, в котором находилось свыше 200 тысяч бутылок фальсификата.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.