В Приангарье с начала года черные лесорубы заготовили свыше 150 кубов древесины

Осинский район, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала года было зафиксировано 743 факта незаконной рубки леса объемом 153 тысячи 666 кубометров. К уголовной ответственности привлекли более 200 человек, сообщает пресс-служба регионального Минлеса.

По 668 фактам пиления леса материалы направлены в правоохранительные органы. В 55 случаях лесные инспекторы составляли протоколы об административном правонарушении – штрафы по ним составили 179 тысяч рублей.

Так, например, на днях в Бурят-Янгутском участковом лесничестве Осинского района патруль засек еще одно место незаконной заготовки древесины. Задержаны четверо местных жителей, также на месте были обнаружены три колесных трактора и бензопилы. Общая сумма ущерба от действий нелегальных лесозаготовителей составила 298 637 рублей.

К слову, за аналогичный период прошлого года было выявлена 981 незаконная рубка объемом 350 тысяч 771 кубометр.