В Приангарье уже намолотили больше 200 тысяч тонн зерна

Иркутская область, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Аграрии Иркутской области, по данным на 10 сентября, намолотили 202 тысячи тонн зерна. Это 23% от запланированных объемов. Урожайность составила 20,8 центнера с гектара, сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на замминистра сельского хозяйства региона Николая Дмитриева.

– Из-за обильных осадков в конце августа и начале сентября темп уборки наблюдается немного ниже, чем в прошлом году. Однако в последние несколько дней стояла благоприятная погода, и показатели удалось улучшить, – отметил замминистра.

Самые высокие объемы уборки зерна в Черемховском районе, где валовое производство зерна достигло 56 тысяч тонн. Урожайность здесь – 22,5 центнера с гектара. Быстро идет уборка зерна и в Усольском районе, где намолот составил 35,6 тысячи тонн, урожайность – 23,9 центнера с гектара. В тройке лидеров по этой работе и Куйтунский район. На этой территории намолотили 33 тысячи тонн зерна, урожайность – 22,1 центнера с гектара.

Кроме того, уже убрано 22 тысячи тонн картофеля, это 27,9% от плана. Лучших показателей пока добились в Усольском и Иркутском районах: 11 тысяч 609 тонн и семь тысяч 811 тонн соответственно. Других овощей сельхозтоваропроизводители собрали две тысячи тонн 8,9% от намеченных показателей, в том числе 1121 тонну капусты, 728 тонн свеклы, 124 тонны моркови.