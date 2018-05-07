В Приангарье в 2017 году из облбюджета профинансировали 146 НКО

Иркутская область, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Информацию о деятельности некоммерческих организаций в Приангарье за 2017 год заслушали на заседании комиссии по регламенту облпарламента 7 мая. По данным на 1 января 2018 года в регионе зарегистрировано 3,1 тысячи НКО. Финансирование из облбюджета в прошлом году получили 146 из них. Сведения представил заместитель начальника управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Александр Дормидонтов. Он рассказал, что в 2017 году поддержка СОНКО осуществлялась за счет госпрограммы «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области на 2014-2020 годы». На эти цели в прошлом году из областного бюджета было направлено почти 19 млн рублей. Проекты некоммерческих организаций осуществляются на территории 42 муниципальных образований, на их реализацию привлечено более 40 млн рублей – пожертвований, спонсорской помощи, за год проведено более 200 мероприятий. Также поддержка СОНКО велась в рамках государственной программы «Укрепление единства российской нации и этонокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы, финансирование которой в 2017 году составило 94,2 млн рублей, сообщает пресс-служба ЗС. По словам Александра Дормидонтова, в прошлом году поддержку за счет областного бюджета получили 146 некоммерческих организаций. Из них на реализацию социально значимых проектов – 50, в области национальной политики – 14, на проведение мероприятий в области социальной политики – 6, на возмещение затрат по недополученным доходам в связи с выполнением работ и оказанием услуг по сохранению и распространению культурных ценностей – 8, в сфере молодежной политики – 44 и другие. Председатель комиссии Эдуард Дикунов отметил, что доля участия СОНКО в оказании услуг по госконтрактам Иркутской области очень мала, всего с ними было заключено контрактов на 11 млн. В связи с чем он поинтересовался, какая проводится работа с общественниками, чтобы привлечь их к участию в торгах. Александр Дормидонтов ответил, что о возможности получения средств за услуги специалисты управления рассказывают НКО на специальных семинарах и вебинарах. В прошлом году было организовано семь таких семинаров, проведено более 200 персональных консультаций. По итогам обсуждения комиссия приняла информацию к сведению. Кроме того, члены комиссии одобрили ходатайства о награждении почетными грамотами двух представителей администрации Тулунского района за значительный вклад в развитие культуры, физической культуры и спорта в регионе. Это заведующая отделом по молодежной политике и спорту управления по культуре, молодежной политике и спорту Светлана Желтобрюх и председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту Любовь Константинова. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

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