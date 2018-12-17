В состав Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири вошли еще девять компаний

СФО, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Девять новых компаний вошли в состав Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири. Соответствующее решение принято 17 декабря 2018 года на заседании Совета Союза «ТПП ВС» под председательством Виктора Круглова.

Как сообщает пресс-служба ТПП ВС, в числе новых участников – «РТК-Центр Региональных Инициатив» (консультативная деятельность и работа в области компьютерных технологий), «Геологическая Компания Сибири» (деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора), «ЛяньхэНефтехСервис» (предоставление услуг в области добычи нефти и газа, а также услуги по бурению, связанные с добычей нефти), «Наратэй» (предоставление туристических услуг), ООО «Сибиряк» (лесозаготовка и деревообработка), «МБА-Теплоэнерго» (производство «термороботов» - локальные угольные котельные), «Сириус Тур» (предоставление туристических услуг), ИП Усольцев Константин Викторович (изготовление наградной продукции, сувениров, подарков, полиграфии, текстильной продукции, флагов) и «Русский Уголь Сибири» (добыча и обогащение угля и антрацита).

Компании рассчитывают на помощь ТПП ВС в вопросах расширения рынков сбыта, поддержке проектов и поиске новых партнеров в России и за рубежом.

Всего в 2018 году в состав Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири было принято 68 компаний. В настоящее время более 300 предприятий и организаций являются членами Союза «ТПП ВС».