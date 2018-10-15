В суд передано дело о крупной вырубке леса в Боханском районе

Боханский район, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Следователи ГУ МВД по Иркутской области окончили предварительное расследование уголовного дела по факту незаконных рубок леса в труднодоступных местах Боханского района. Чёрные лесорубы в 2017 году вблизи деревни Весёлая Поляна повалили деревьев на 2,2 млн рублей, сообщает пресс-служба полиции.

Банду нелегальных дровосеков задержали с поличным в ноябре 2017 года. В руки оперативников попал, в том числе, и предполагаемый организатор бригады. При этом после задержания соучастников он скрылся и несколько месяцев находился в федеральном розыске. В январе 2018 года сотрудники полиции при поддержке отряда СОБР управления Росгвардии по Иркутской области задержали мужчину. При себе у него был автомат Калашникова с патронами к нему.

Незаконно заготовленную древесину продали, выручка пошла в доход государства. Два автомобиля лидера банды арестовали. Также оперативники изъяли четыре радиостанции, два трактора МТЗ-82 и три бензопилы. Во время расследования уголовного дела проведено 13 экспертиз, в числе которых бухгалтерские, судебно-психиатрические, генетические, дактилоскопические, баллистические. В качестве свидетелей допрошены около 40 человек. Общий объём уголовного дела составил 24 тома.

За совершение этих преступлений санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Кроме этого, за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом оружия, грозит лишение свободы на срок до четырёх лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На предварительном следствии в отношении четырех лиц уголовные дела выделены в отдельные производства, расследование по ним продолжается.