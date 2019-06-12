В Тайшете реальные сроки получили черные лесорубы, заготовившие древесины более чем на миллион рублей

Тайшет, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Тайшетский городской суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной заготовке древесины – ущерб государству от деятельности бригады черных лесорубов превысили 1,1 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в зависимости от роли и степени участия каждого в совершенных преступлениях им назначено от двух с половиной до 10 лет лишения свободы в колониях общего и строго режима со штрафом 300 тысяч рублей и лишением права заниматься лесозаготовительной деятельностью на три года каждому.

В суде установлено, что местный житель, будучи индивидуальным предпринимателем, в начале февраля 2018 года заготавливал древесину в рамках договора купли-продажи лесных насаждений Тайшетского лесничества. Он обратился к знакомому, у которого имелись опыт работы в сфере лесозаготовок и соответствующая лесозаготовительная техника. Тот сформировал бригаду из тракториста, вальщика, чокеровщика, предоставил индивидуальному предпринимателю трактор, вагончик для проживания, две бензопилы.

После законной заготовки древесины организатор предложил приятелю и трактористу нарубить еще леса, но уже неофициально. С февраля по март прошлого года сообщники успели спилить 32 сосны общим объемом 35,82 кубометра и 131 сырорастущую сосну общим объемом 137,77 кубометра, а затем их задержала полиция. В настоящее время подсудимые возместили причиненный ущерб на сумму около 900 тысяч рублей.

К слову, при расследовании уголовного дела выяснилось, что тракторист ранее вдобавок украл телевизор стоимостью около 12 тысяч рублей – в итоге ему вынесли приговор с учетом еще и этого преступления.