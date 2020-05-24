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Иркутская область: экономика, бизнес
25.05.2020

В Тайшетском районе незаконные рубки леса пытались скрыть с помощью поджогов

Тайшетский район, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Межведомственные оперативные группы работают в муниципальных образованиях Иркутской области, чтобы выявить пожароопасные места, факты нарушения особого противопожарного режима и расследуют причины природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В настоящее время межведомственная следственно-оперативная группа, в состав которой входят государственные инспекторы по пожарному надзору, сотрудники Росгвардии и МВД, работает в Тайшетском районе. Рейдами охвачено 20 населенных пунктов, прилегающие территории, места массового отдыха и лесные массивы, исследуются зоны очагов лесных пожаров.

По итогам работы за выходные дни были выявлены факты незаконных рубок леса, в том числе недалеко от кромки лесного пожара. При  помощи специального оборудования на спилах обгоревших деревьев обнаружены следы нефтепродуктов. Опрошено 153 свидетеля и участника тушения лесных пожаров в этом районе. По результатам пожарно-технической экспертизы будет принято обоснованное решение. При содействии оперативной группы возбуждено уголовное дело по факту лесного пожара, произошедшего 21 апреля и нанёсшего большой материальный ущерб. По всем другим пожарам проводятся доследственные проверки.

По всем природным пожарам проводятся проверки, устанавливаются очевидцы пожаров, детали и причины, расследуются вновь выявленные факты. С начала пожароопасного периода в Тайшетском районе произошло 33 лесных пожара. Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что причиной почти всех пожаров здесь является человеческий фактор, – отметил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области полковник внутренней службы Алексей Анисимов.

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