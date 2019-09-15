В ТПП Восточной Сибири состоялась встреча с официальной делегацией Киргизской Республики

Иркутск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Киргизской Республики в РФ Аликбеком Джекшенкуловым. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между предпринимателями Кыргызстана и Иркутской области. В мероприятии приняли участие представители МИД России в Иркутске, специалисты департамента поддержки предпринимательства и ВЭД ТПП Восточной Сибири, а также заинтересованные организации и предприятия – члены палаты: АО «ТД «Энерпред» (http://www.enerpred.com/), ООО «Вектор» (http://lpgtrade.ru/), ООО «Оптосервис» (https://optoservis.ru/), ООО «Гелиос» (http://gelios-geo.com/) и ООО «Технологии ДКВ» ( http://dkv38.ru/ ).

– Сегодня на бизнес-встречу мы пригласили иркутские предприятия, которые выпускают высококачественную продукцию и давно заслужили право считаться надёжными производителями, поставщиками и партнёрами. Некоторые из них уже успешно поставляют свою продукцию в страны дальнего и ближнего зарубежья. И в данном случае задача палаты – помочь нашим предпринимателям выстроить взаимовыгодное сотрудничество с кыргызскими партнерами, повысить уровень информированности регионального бизнеса о рынке Киргизской Республики, – сообщил, открывая мероприятие, президент ТПП ВС Алексей Соболь.

По словам Аликбека Джекшенкулова, кыргызский бизнес чрезвычайно заинтересован во взаимодействии с российскими предпринимателями, особенно в сфере аграрного и промышленного секторов, привлечения инвестиций. Кыргызстану необходимо наращивать сотрудничество с экспортно-ориентированными регионами Российской Федерации и в этом направлении экономика Иркутской области представляет особый интерес.

В свою очередь, Алексей Соболь отметил, что предприниматели Приангарья намерены не только поставлять свою продукцию в Кыргызстан, но и работать с киргизскими коллегами над совместными бизнес-проектами. Многие представители малого и среднего бизнеса нашего региона готовы к сотрудничеству с Киргизией в сфере сельского хозяйства, машиностроения, разработки и добычи полезных ископаемых и в других секторах экономики.

В заключение встречи между Посольством Киргизской Республики в РФ, руководством Союза «ТТП ВС» и представителями иркутского бизнеса достигнуты договоренности о проведении в рамках предстоящего 2020-го «перекрестного года» России и Киргизии различных мероприятий, способствующих укреплению деловых контактов между предпринимателями двух стран.