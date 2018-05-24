|Экономика / Бизнес
|25.05.2018
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В ТПП Восточной Сибири создадут электронную базу данных инвестпроектов Приангарья
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Иркутская область, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Два инвестиционных проекта рассмотрены на первом заседании профильного комитета по финансам и инвестициям при Торгово-промышленной палате Восточной Сибири.
Как сообщает пресс-служба ТПП ВС, один из проектов предполагает создание в Иркутске завода по изготовлению строительных материалов из армированного и неармированного автоклавного газобетона мощностью 45 тысяч кубических метров в год. Компании необходимо финансирование на увеличение мощностей. Участники заседания приняли решение подготовить обращение с предложением о поддержке проекта в Торгово-промышленную палату РФ и в Фонд развития промышленности РФ, где сейчас находится пакет документов по проекту.
Еще один проект по строительству завода по производству высококачественного стекловолокна, полученного на основе кварцевого песка, в Тулуне одобрен представителями комитета. Сейчас предприниматель совместно с муниципалитетом решает вопрос о выделении участка под строительство. Проект предполагает создание тысячи рабочих мест.
В рамках обсуждения принято решение создать на площадке ТПП ВС электронную базу данных инвестиционных проектов Иркутской области, доступную для предпринимателей, банков, инвесторов.
Кроме того, в рамках заседания рассмотрены основные направления, обозначенные в инвестиционном послании губернатора Иркутской области, заслушан доклад о деятельности АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской области». В заседании комитета приняли участие заместитель министра экономического развития Иркутской области Николай Гордеев, представители банков, финансовых институтов, фондов.
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