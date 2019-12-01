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Экономика / Бизнес
29.11.2019

В Тулуне с 2020 года заработает ТОСЭР

Тулун, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Документ о создании в Тулуне территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) подписан. Об этом 29 ноября на встрече с журналистами в рамках фестиваля «Байкальская пресса» сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

По его словам, о подписании документа 28 ноября заявил вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

– Все льготы, которые существуют для ТОСЭРов в стране, будут действовать на территории Тулуна. Это самое большее, что страна может сделать, чтобы бизнес смог там работать. Это произойдёт уже с начала 2020 года, – сказал глава региона.

Напомним, о ТОСЭРе в Тулуне впервые было заявлено в 2018 году. Ранее сообщалось, что для тулунского ТОСЭРа были определены 15 потенциальных резидентов, однако, летнее наводнение внесло коррективы в список. В частности пересматривались заявленные для реализации инвестиционные проекты, земельные участки которых оказались затоплены.

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