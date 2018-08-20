В УОБО предложили создать предприятие по обработке овечьих шкур и Центр экотуризма

УОБО, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В УОБО предлагают организовать промышленную переработку овечьей шерсти и создать Центр экологического туризма на Байкале. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Как отметил глава округа Анатолий Прокопьев, пастбищное животноводство является перспективным направлением, которое позволит в краткие сроки получать натуральную продукцию для сбыта. До 1990-х годов на территории УОБО насчитывалось более 380 тысяч поголовья овец, в настоящее время – около 40 тысяч. Сельхозтоваропроизводители и владельцы личных подсобных хозяйств готовы разводить овец, так как это привычный, традиционный вид хозяйствования и для любой семьи, и для трудовых коллективов аграрного сектора. Проект промышленной переработки овечьей шерсти будет широко востребован, считает Анатолий Прокопьев.

Мэр Осинского района Виктор Мантыков поддержал идею создания перерабатывающих предприятий по обработке овечьих шкур и шерсти. Имея на территории УОБО дешевое, но экологически чистое сырье, в регионе можно и нужно создавать это новое направление перерабатывающего бизнеса, которое гарантированно станет конкурентноспособным.

Также Виктор Мантыков отметил, что Осинский район долгие годы являлся крупной лесозаготовительной территорией региона. Теперь объемы лесозаготовок минимизированы, но в муниципалитете существует проблема отходов лесозаготовок. Проблему утилизации можно решить, как вариант: из древесных отходов наладить производство топливных гранул – пеллет.

Кроме того, мэр района внес предложение продумать вопросы по организации цивилизованного туризма в Осинском районе на побережье Братского водохранилища. Для этого необходимо развивать инфраструктуру территории, что в большей степени зависит от профильных министерств регионального правительства.

Центр экологического туризма на Байкале предложил создать мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев. Проект будущего Центра муниципалитет готов презентовать для рассмотрения на Государственном комитете по планированию социально-экономического развития Иркутской области.

О готовности представить проект заявил и мэр Нукутского района Сергей Гомбоев. Он рассказал об инвестиционном проекте «Унгинское мясо» на базе ЗАО «Приморский», разработанном еще несколько лет назад. Также Сергей Гомбоев выступил с предложением обратить внимание на эффективность промышленного производства на примере ООО «Кнауф Гипс Байкал», где предполагалось для уменьшения себестоимости продукции и повышения конкурентноспособности использовать природный газ Иркутской области. Данный вопрос мэр предложил рассмотреть для включения в пятилетний план региональной Государственной программы.