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Экономика / Бизнес
22.08.2018

В УОБО предприятие оштрафовали за разработку угольного карьера на сельхозземлях

Эхирит-Булагатский район, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Эхирит-Булагатском районе предприятие оштрафовали на 830 тысяч рублей за разработку угольного карьера на землях сельхозназначения.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии в селе Корсук Эхирит-Булагатского района проведены проверки на двух земельных участках сельскохозяйственного назначения площадью 101 тысяч 700 квадратных метров и 101 тысяча 113 квадратных метров, принадлежащих на правах аренды АО «Харанутский угольный разрез».

В ходе обследования выявлено самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почв на всей площади в результате разработки карьера. На момент осмотра в начале этого года активно велась добыча угля с применением техники, растительный покров отсутствовал, складирования снятого плодородного слоя на месте работ не осуществлялось.

Государственным инспектором установлено, что оба участка не использовались организацией по назначению, на них произошли порча и разрушение почвенно-растительного слоя. Обнаружено причинение вреда земле сельхозназначения как объекту охраны окружающей среды и как объекту сельскохозяйственного производства.

В результате арендатор нарушил требования Земельного кодекса РФ и федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

По результатам проверки АО «Харанутский угольный разрез» привлечено к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму 830 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства РФ.

Предприятие обжаловало наказание в судебном порядке, но в августе 2018 года решением Эхирит-Булагатского районного суда постановление управления Россельхознадзора оставлено без изменений.

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