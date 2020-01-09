В Усолье к концу первого квартала 2020 года должен заработать цех по производству местного мороженого

Усолье-Сибирское, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Усолье 9 января посетил два предприятия, которые являются резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, ТОСЭР «Усолье-Сибирское» функционирует с февраля 2016 года. На 1 декабря 2019 года зарегистрировано 14 резидентов, которые создали 437 новых рабочих мест, вложили более 380 млн рублей инвестиций.

Игорь Кобзев посетил ООО «Фабрика мороженого СМК», которое является резидентом с 22 октября 2018 года. В проект по строительству цеха по производству мороженого вложено порядка 200 млн рублей инвестиций, предполагается создание 79 рабочих мест.

Как рассказал заместитель генерального директора СХ ПАО «Белореченское» Николай Эльгерт, помещение фабрики по производству мороженого готово, сейчас идет монтаж оборудования, предполагается, что объект будет сдан в эксплуатацию к концу первого квартала.

ООО Завод технологического оборудования «Минерал», на котором также побывал Игорь Кобзев, является резидентом ТОСЭР с 25 декабря 2018 года. Реализован проект создания предприятия по производству оборудования для добычи полезных ископаемых, производство запущено с октября 2019 года.

Как отметил по итогам посещения предприятий-резидентов Игорь Кобзев, власти региона намерены уделять особое внимание поддержке новых производств. Это позволит развивать экономику муниципалитетов, повышать их доходную базу, создавать рабочие места.