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Экономика / Бизнес
11.10.2018

В Усолье-Сибирском появился четвертый резидент ТОСЭР

Усолье-Сибирское, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В соответствии с решением Минэкономразвития России четвертым резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское» стал Усолье-Сибирский электротехнический завод. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на министра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского.

– Предприятие планирует реализацию проекта по созданию производства кабельно-проводниковой продукции и изделий из ПВХ. Это позволит создать 39 новых рабочих мест в Усолье-Сибирском и привлечь 53,5 млн рублей инвестиций, – рассказал министр.

В целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест министерство экономического развития Иркутской области продолжает прием заявок от организаций на осуществление деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское», «Саянск», «Черемхово».

Порядок заключения соглашений, необходимый пакет документов, представляемый юридическими лицами, а также контактная информация кураторов проекта размещены на сайте министерства экономического развития Иркутской области.

Напомним, кроме Усолье-Сибирского электротехнического завода, на статус резидента ТОСЭР в этом городе претендовало также ООО «Тимбер», планировавшее производить фанеру. В Усолье уже работают три резидента – это «Усолье-Сибирский химфарм завод», «СмартСинтез» и «Усольмаш».

СПРАВКА:

  • В соответствии с действующим законодательством резидент ТОСЭР должен в течение первого года вложить в инвестиционный проект в Усолье-Сибирском – не менее 5 млн рублей инвестиций, в Саянске и Черемхово – не менее 2,5 млн рублей, и создать не менее 20 рабочих мест в Усолье-Сибирском, в Саянске и Черемхово – не менее 10 рабочих мест.

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