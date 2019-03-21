В Усольском лесничестве незаконно вырубили леса на 2,5 миллиона рублей

Усольский район, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усольском лесничестве на берегу реки Тойсук в декабре 2018 года незаконно вырубили сосны и лиственницы более чем на 2,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Установлено, что рубку здорового нерестоохранного леса проводили под видом санитарной. Лесопатологическое обследование леса не соответствовало действительности. Спиленные и отмеченные под спил деревья не были повреждены пожарами, насекомыми-вредителями и являлись жизнеспособными. Рубка защитного леса проводилась сплошным методом в нарушение требований закона.

– Объем незаконно заготовленной сосны составил 84,37 кубометра, лиственницы – 15,04 кубометра. Вмешательство прокуратуры пресекло дальнейшую незаконную заготовку древесины в объеме 592 кубометра, – сообщили в ведомстве.

Материалы прокурорской проверки направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по фактам злоупотребления должностными полномочиями, халатности и незаконной рубки лесных насаждений.