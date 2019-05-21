В Усольском районе создают исторический индустриальный парк «Тельма»

Усольский район, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усольском районе планируют создать исторический индустриальный парк «Тельма». Об этом рассказала руководитель проекта Анна Репина.

Индустриальный парк планируется создать на базе пришедшей сегодня в упадок тельминской суконной фабрики. Между тем это предприятие не только важно для экономики самой Тельмы, но и имеет почти 300-летнюю историю. Она была основана в 1731 году, став одной из первых сибирских мануфактур.

– Сейчас в поселке более половины жителей – экономически неактивное население, которое занимается только своими огородами, – говорит Анна Репина.

Сама она тоже родом из Тельмы, хотя давно там не живет. И видя, как деревня приходит в упадок, решила попытаться исправить ситуацию, придумав проект ее развития.

В результате, с участием других инициативных людей появилась идея создания исторического индустриального парка «Тельма».

Речь идет о том, чтобы отреставрировать здание фабрики и создать на ее базе зонтичный бренд различных ремесел – производство, магазин, онлайн-агрегатор. Предполагается, что он будет включать в себя такие ремесла, как деревянная скульптура, фарфор, ручная вышивка, кузнечество, пищевое производство, легкая промышленность и так далее. Резиденты будут оплачивать только сервисный платеж – за ЖКХ и организационные услуги. Причем за счет использования при реконструкции современных тепло- и энергосберегающих технологий коммунальные платежи планируется свести к минимуму.

Стоимость запуска проекта оценивается в 53 млн рублей. Реализовать его планируется в течение пяти лет, занять работой в парке рассчитывают 500 человек.

При фабрике также планируется создать музей, организовать прогулочное пространство между мануфактурой и уникальной тельминской церковью. Уже формируется соответствующая градостроительная концепция, включающая в себя деревянный променад, восстановление пристани, пешеходные мосты.

Как отмечают авторы проекта, положительную роль в его реализации должна сыграть транспортная доступность Тельмы – сюда можно добраться автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.

Ожидаемая посещаемость индустриального парка составляет 15 тысяч туристов в год, достичь этого показателя планируется в течение двух лет. Отметим, что сейчас ведется сбор средств на реализацию этого проекта.