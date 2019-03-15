ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Экономика / Бизнес
15.03.2019

В Усть-Илимске предлагают построить картонный завод

Усть-Илимск, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект группы «Илим» по строительству картонного завода в Усть-Илимске рассмотрели на Инвестиционном совете при губернаторе Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Проект предполагает капитальные вложения в создание основных производственных фондов в размере более 67 млрд рублей, налоговые платежи в областной бюджет после выхода на проектную мощность превысят 1,5 млрд рублей в год, будет создано 800 новых рабочих мест.

Как отметили участники инвестсовета, проект соответствует всем необходимым требованиям, что позволяет Группе «Илим» получить в аренду земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности без проведения торгов в соответствии с распоряжением губернатора.

Также на заседании презентовали инвестпроект компании «Востсибуголь» по освоению Южного блока Мугунского месторождения в Тулунском районе. По итогам обсуждения компании «Востсибуголь» было рекомендовано представить пакет документов в министерство экономического развития Иркутской области для включения в реестр участников региональных инвестиционных проектов.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске