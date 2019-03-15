В Усть-Илимске предлагают построить картонный завод

Усть-Илимск, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект группы «Илим» по строительству картонного завода в Усть-Илимске рассмотрели на Инвестиционном совете при губернаторе Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Проект предполагает капитальные вложения в создание основных производственных фондов в размере более 67 млрд рублей, налоговые платежи в областной бюджет после выхода на проектную мощность превысят 1,5 млрд рублей в год, будет создано 800 новых рабочих мест.

Как отметили участники инвестсовета, проект соответствует всем необходимым требованиям, что позволяет Группе «Илим» получить в аренду земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности без проведения торгов в соответствии с распоряжением губернатора.

Также на заседании презентовали инвестпроект компании «Востсибуголь» по освоению Южного блока Мугунского месторождения в Тулунском районе. По итогам обсуждения компании «Востсибуголь» было рекомендовано представить пакет документов в министерство экономического развития Иркутской области для включения в реестр участников региональных инвестиционных проектов.