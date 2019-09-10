В Заксобрании заявили о том, что Сергей Левченко сузил круг получателей налоговых льгот в зоне затопления

Иркутская область, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Альтернативные проекты законов о налоговых льготах для пострадавших в наводнении людей и предпринимателей, предложенные губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, сужают круг получателей этих послаблений. Об этом со ссылкой на председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталью Дикусарову сообщает пресс-служба регионального парламента.

– Мы провели анализ предложенных губернатором проектов о льготе по налогу на имущество и выявили, что ряд организаций, которые занимаются, в частности, торговлей, производством мебели, аптечной деятельностью, не получат той помощи, которую предлагают им депутаты. Сейчас нами ведётся скрупулезная работа, для того чтобы не обделить вниманием всех пострадавших. Чтобы никто не выпал из перечня на помощь только из-за чьего-то политического желания конкурировать на поле законодательной деятельности, – подчеркнула депутат.

Вопросы введения на областном уровне налоговых льгот для жителей территорий региона, пострадавших от наводнения, обсуждались на встрече председателя Законодательного собрания Иркутской области Сергея Сокола и руководителя регионального УФНС Константина Зайцева. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

Сергей Сокол напомнил, что депутаты областного парламента подготовили законопроекты, которые предполагают льготы по транспортному налогу и налогу на имущество организаций в подтопленных территориях. Проекты законов и поправки к ним были согласованы с налоговой службой, на них были получены положительные заключения, в том числе губернатора Иркутской области. Однако по инициативе фракции КПРФ они были сняты с повестки 19-й сессии, которая проходила в июле 2019 года.

– После этого губернатор области заявил, что поможет людям. Но дальше слов дело пока не сдвинулось. Налоговая служба, электроснабжающие организации уже готовят платежные документы. Сейчас с руководителями этих организаций нами достигнута договоренность о приостановке этого процесса, потому что областной парламент будет возвращаться к рассмотрению снятых законопроектов. Во-первых, этого от нас ждут люди, и мы будем стоять на защите их интересов. Так, органы местного самоуправления сразу откликнулись на наше предложение – освободить жителей населённых пунктов в зоне ЧС от налогов, находящихся в ведении муниципалитетов. Решения местных дум о нулевых ставках по таким налогам уже приняты. Теперь муниципалитеты ждут такого же решения от нас. Во-вторых, никаким указом губернатора региональные налоговые льготы не введешь. В-третьих, так будет восстановлена справедливость по отношению к жителям, пострадавшим от масштабной стихии, – сказал Сергей Сокол.

Как отметила Наталья Дикусарова, закон надо принять как можно быстрее.

– Каждый упущенный день снижает возможность обеспечить абсолютно беспроблемный механизм освобождения людей от обязанности платить налог: без отправки квитанций, без необходимости возвращать плательщикам переплаченную сумму налоговых отчислений, – сказала депутат.