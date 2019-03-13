Валентин Широков: Приангарью не хватает больше миллиарда рублей на подготовку к пожароопасному периоду

Иркутская область, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутской области не хватает более миллиарда рублей на подготовку к пожароопасному периоду. Об этом заявил замминистра лесного комплекса Приангарья Валентин Широков 13 марта на заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС Приангарья. – На 2019 год выделено 549,6 млн рублей, из них 238,3 млн – средства федерального бюджета, 311 млн – областного. На выполнение государственного задания нам требуется 1 млрд 529 млн рублей. Федерацией мы профинансированы всего на 15,5%. Остальные средства, необходимые нам, значатся в госзадании как «иные источники». На сегодняшний день таковых у областного лесхоза нет, – отметил Валентин Широков. По словам представителей регионального Минлеса, причина такой нехватки средств – сокращение почти в 500 раз санитарных рубок. За счет этой процедуры ведомство в прошлом году получило 3 млрд 403 млн рублей. На 2019 год было запланировано 2 млн 700 тысяч кубометров рубок, но согласовано из них всего шесть тысяч кубометров. Также ведомство уверяет, что из-за такого резкого сокращения санитарных рубок областной бюджет недополучит 90 млн рублей НДФЛ, а также придется сократить 1642 человека. Им придется выплачивать выходное пособие на сумму около 338 млн рублей. Поэтому министерство лесного комплекса призывает не совершать ошибок и хорошо подумать, прежде чем отказываться от санитарных рубок. Позицию Байкальской природоохранной прокуратуры озвучил первый заместитель прокурора Алексей Калинин. – Нельзя допускать со стороны министерства лесного комплекса какого-либо шантажа. Источники доходов должны быть законны. Поэтому мы не должны продолжать те санитарные рубки, которые суд признал незаконными. Ущерб от таких действий будет оценен в миллиарды рублей, что соотносимо, а может быть даже больше, чем ущерб от лесных пожаров, – высказался зампрокурора. Также Алексей Калинин отметил, что прокуратура занимает жесткую позицию по отношению к органам власти. Федеральные и областные бюджетные средства должны быть задействованы в полном объеме. Если не хватило средств из государственной или областной казны, необходимо дойти до самого высокого уровня, вплоть до председателя правительства РФ, с требованием выделить необходимые деньги. Иркутская область должна быть готова к пожароопасному периоду, заявил он. – Вариант с поиском финансирования – это выход, а незаконные санитарные рубки – нет. Мы подсели на «иглу санитарных рубок» и с нее очень тяжело слезть. С каждым годом их становится все больше, но они не дают эффект. Почему? Потому что в большинстве случаев происходит изъятие ликвидной, здоровой древесины. Больные деревья оставляют, потому что это невыгодно. Я обошел много участков и видел все своими глазами. Леса Иркутской области доведены до состояния, когда больной лес никто не трогает, а здоровый вырубают. Мы «лечим» не то, – отметил Алексей Калинин. Напомним, природоохранная прокуратура уже заявляла, что в регионе в три раза больше санитарных рубок, чем требуется на самом деле. Работу главы регионального Минлеса Сергея Шеверды надзорное ведомство также раскритиковало, в частности за то, что лесной фонд не восстанавливают должным образом. В целом в регионе подготовка к пожароопасному периоду не останавливается, и министерство лесного комплекса разработало ряд мероприятий. Уже подготовлен и утвержден план тушений пожаров по районам. Идет расконсервация техники для ее ремонта и эксплуатации. В конце марта в Иркутском и Братском районах пройдут учения, а на 22 марта запланировано областное совещание со всеми ведомствами, ответственными за тушение пожаров. К пожароопасному периоду 2019 года подготовили 19 летчиков наблюдателей и 205 человек парашютно-десантной пожарной службы. К концу апреля десантников станет 270 человек. Заключены контракты на авиационное патрулирование и мониторинг. В распоряжении минлеса региона пять самолетов Ан-2 и шесть вертолетов Ми-8, зарезервировано 1062 летных часа, из которых 400 – для тушения огня. Еще один контракт заключат позже, в целом у региона будет в запасе 2050 летных часов. К июню на 147 млн рублей планируется закупить тяжелую землеройную технику. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... алексей калинин

братский район

валентин широков

заксобрание

иркутская область

иркутский район

лес

правительство иркутской области

прокуратура

сергей шеверда Тэги: View the discussion thread.