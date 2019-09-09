Владимир Путин попросил «Газпром» использовать ресурсы Иркутской области при поставках газа в Китай

Иркутская область, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент России Владимир Путин на рабочей встрече с председателем «Газпрома» Алексеем Миллером попросил использовать ресурсы Иркутской области и Красноярского края при поставках газа в Китай. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Алексей Миллер подтвердил, что 1 декабря 2019 года газ будет подан по газопроводу «Сила Сибири» со стороны России в Китай.

– Это будет историческое событие, потому что начнутся поставки от самого крупного экспортёра газа в мире, самому крупному импортёру. За 30 лет будет поставлен один триллион кубометров газа на китайский рынок, – сказал председатель «Газпрома». – Китайский рынок является самым динамичным, самым быстрорастущим в мире. На сегодняшний день мы с китайскими партнерами изучаем возможности поставки газа в Китай по другим маршрутам.

Например, сказал он, рассматривается возможность поставки газа по западному и дальневосточному маршруту с Сахалинского добычного центра.

– В этой связи я просил бы вас вернуться к теме, которую мы неоднократно обсуждали и с вами, и с китайскими друзьями, имею в виду возможность использования ресурсов Иркутской области, Красноярского края, – сказал Владимир Путин. – Посмотрите, пожалуйста, еще и на запасы Ямала, чтобы собрать необходимые запасы для этих поставок по западному маршруту на Китай через Монголию.

Напомним, в промышленную эксплуатацию Ковыктинское газоконденсатное месторождение планируют ввести в конце 2022 года. С этого же момента газ начнут подавать в газопровод «Сила Сибири». В соответствии с технологической схемой разработки месторождения расчётная годовая добыча газа составляет 25 млрд куб м. Основные объекты обустройства Ковыктинского месторождения начнут возводить в 2020 году. На базе Ковыктинского месторождения намерены сформировать крупный центр газодобычи.

Планируется, что газом из Ковыкты будут снабжать населённые пункты Иркутской области и, в частности, посёлок Жигалово. Ранее сообщалось, что он подготовлен к приёму природного сетевого газа. Подать сетевой природный газ в дома жителей посёлка Жигалово, с которого начнётся газификация Иркутской области, планируется в конце 2019 года. Далее газопровод планируется вести до Саянска.

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