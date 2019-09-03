Владимир Путин: в Тулуне нужно сделать отдельный план экономического развития города

Тулун, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне для активизации хозяйственной и экономической жизни нужно сделать отдельный план экономического развития города. Об этом на совещании по вопросам жилищного обеспечения пострадавших от наводнения в Приангарье заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что наводнение нанесло серьезные повреждения объектам здравоохранения, ЖКХ, дорожной инфраструктуре, пострадали многие предприятия, малый бизнес, личные подсобные хозяйства. Восстановление всех этих объектов, компенсация ущерба также должны оставаться среди приоритетов, отметил президент.

Он пообещал поддержку из федерального центра при создании плана экономического развития Тулуна:

– Мы постараемся привлечь сюда наши общероссийские компании, для того чтобы они развернули здесь какие-то свои производства, – сказал Владимир Путин. – Но дело не только в этом. Дело в том, что нужно для предпринимателей создать соответствующие условия для развития. Здесь много желающих работать, но, как я сейчас на встрече с людьми сказал, конечно, речь идет, прежде всего, не о тех, кто занимается подакцизными товарами – водкой и так далее. Это отдельная тема, это высокоприбыльный бизнес сам по себе. Их тоже нельзя сбрасывать со счетов, их работа тоже заслуживает уважения. Просто по-разному относиться нужно ко всем видам деятельности, но в целом создать условия для развития.

Президент поручил местным властям провести еще одну встречу с тулунскими предпринимателями, чтобы «набросать план поддержки, помощи».

– Потом мне покажете, и [будем] двигаться по этому плану. Если нужно что-то помочь с федерального уровня, мы это сделаем. И вообще нужно планомерно в этом смысле работать. У нас и в указе президента, и в решении правительства речь идет о помощи бизнесу, – подытожил глава государства.