Власти Иркутской области заявили о предпринимательской поддержке кандидатуры Андрея Капитонова на пост бизнес-омбудсмена

Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Почти 57% предпринимателей из тех, кто участвовал в обсуждении кандидата на пост бизнес-омбудсмена в регионе, поддержали Андрея Капитонова. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Мнения бизнес-сообщества собирали с 6 по 20 мая. Всего, по данным пресс-службы губернатора, было подано 102 мнения относительно кандидатуры Андрея Капитнова. Из них положительных – 56,9%.

Напомним, Андрей Капитонов ранее занимал пост министра ЖКХ Иркутской области. Контракт с ним не продлили, поскольку к чиновнику возникла масса претензий со стороны федерального правительства из-за сорванного тогда отопительного сезона в Вихоревке. Кстати, о том, что он может занять пост уполномоченного по правам предпринимателей, сообщалось ещё в 2018 году, когда пост стал вакантным после того, как его покинул Алексей Москаленко. Однако тогда федеральный уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов заявил, что информация не соответствует действительности и предложил губернатору Иркутской области Сергею Левченко рассмотреть кандидатуры Ильи Артемьева, Александра Якубовского и Ильдуса Галяутдинова, которые направляли соответствующий пакет документов для участия в процедуре отбора.

Кстати, после отставки Алексея Москаленко исполняла обязанности бизнес-омбудсмена глава аппарата уполномоченного Эвелина Секулович, но и она покинула пост в феврале 2019 года. Исполняющее её обязанности должностное лицо определено не было, деятельность государственного органа по защите прав предпринимателей была парализована. В связи с этим 11 марта 2019 года прокурором области губернатору внесено представление, которое рассмотрено 8 апреля и, по информации главы региона, с этого же дня на должность руководителя аппарата уполномоченного временно назначена начальник юридического отдела Юлия Игнатьева.